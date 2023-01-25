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Постер мультфильма Честное слово
6.4
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6.4

Честное слово

, 1978
Chestnoe slovo
СССР / анимация, короткометражный / 18+
Постер мультфильма Честное слово
6.4

О фильме

О мальчике, который не мог уйти с поста до смены, потому что дал слово.

В ролях

Олег Ефремов
Олег Ефремов
Narrator
Режиссер Марианна Новогрудская
Сценарист Л. Пантелеев, Витензон, Жанна Зискиндовна
Композитор Михаил Меерович
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1978
Производство Ekran
Другие названия
Chestnoe slovo, Honest Word, Честное слово, Ausõna

Рейтинг мультфильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 25 января 2023

Отзывы о мультфильме

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