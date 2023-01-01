Честное слово, 1978

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о выходе в прокат О фильме О мальчике, который не мог уйти с поста до смены, потому что дал слово. Развернуть 6.4 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4 Продолжительность 10 минут Год выпуска 1978 Режиссер Марианна Новогрудская В ролях Олег Ефремов Все актеры и съемочная группа 1 постер

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