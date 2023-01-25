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Честное слово
6.4
Честное слово
, 1978
Chestnoe slovo
СССР / анимация, короткометражный / 18+
О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.4
О фильме
О мальчике, который не мог уйти с поста до смены, потому что дал слово.
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В ролях
Олег Ефремов
Narrator
Режиссер
Марианна Новогрудская
Сценарист
Л. Пантелеев
,
Витензон, Жанна Зискиндовна
Композитор
Михаил Меерович
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1978
Производство
Ekran
Другие названия
Chestnoe slovo, Honest Word, Честное слово, Ausõna
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Рейтинг мультфильма
6.4
Оцените
10
голосов
6.4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Обновлено 25 января 2023
Отзывы о мультфильме
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