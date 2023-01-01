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Кавказский пленник
Киноафиша Фильмы Кавказский пленник Кавказский пленник, 1975: актеры и роли
Kavkasieli tkve Кавказский пленник 1975 / СССР
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Кавказский пленник, 1975: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Георгий Калатозишвили
В ролях
Лидия Ошеверова Liala Osheverova Юрий Назаров Юрий Назаров Владимир Солодовников Vladimir Solodovnikov Гиви Чугуашвили Givi Chuguashvili Владимир Цуладзе
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