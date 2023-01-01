Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вайкики "
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Кавказский пленник
Кавказский пленник, 1975: актеры и роли
Kavkasieli tkve
Кавказский пленник
1975 / СССР
7.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Кавказский пленник, 1975: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Георгий Калатозишвили
В ролях
Лидия Ошеверова
Liala Osheverova
Юрий Назаров
Владимир Солодовников
Vladimir Solodovnikov
Гиви Чугуашвили
Givi Chuguashvili
Владимир Цуладзе
В прокате
Премьеры
Онлайн
Тёща
Отзывы
2023, Россия, комедия
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Немая ярость
Отзывы
2023, США, боевик
Хоккейные папы
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Большое маленькое приключение
Отзывы
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Дворец
Рецензия
Отзывы
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
Наполеон
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, биография, драма
Королевство зверей
Отзывы
2023, Франция, приключения, драма, фантастика
Проклятие дудочника
Отзывы
2023, США, ужасы
Шопоголики
Отзывы
2023, Франция, комедия
Related video
Очень странное: это лакомство заменяло советским детям западные конфеты
В России мало кто видел: этот отечественный фильм произвел фурор за границей, а особенно в Китае
Навка ждет ребенка? Лорак спровоцировала слухи о беременности фигуристки (фото)
Любовником Кустинской был супруг Фатеевой: о таком муже в СССР мечтали все
Это был бы шедевр: роль Шурочки в «Гусарской балладе» хотела сыграть другая актриса
Одно лицо с Пугачевой: на новом фото Алентова сама на себя не похожа
Стал известным актером, от матери отказался: как выглядит сын Фатеевой и Басова (фото)
«Слово пацана» официально запретили смотреть этим россиянам: проверьте, есть ли вы в списке
Не чета голубоглазому Кореневу: на этого Ихтиандра без слез не взглянешь (фото)
Будете смеяться: салат «Селедка под шубой» назвали так по неочевидной причине
Выгнали уже из трех школ: вся страна сочувствует Пьехе из-за проблемного сына
Русская Барби: Асмус показала редкое фото матери, от которой публично открестилась
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить