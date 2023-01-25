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Постер фильма Кавказский пленник
7.3
Киноафиша Фильмы Кавказский пленник
7.3

Кавказский пленник

, 1975
Kavkasieli tkve
СССР / драма / 18+
Постер фильма Кавказский пленник
7.3

О фильме

Телефильм по мотивам одноименной повести Л.Н.Толстого. Служил на Кавказе офицер Жилин. Пришло ему письмо от матери и он решил съездить в отпуск домой. Но по дороге его и ещё одного русского офицера Костылина схватили татары (по вине Костылина, так как Костылин должен был прикрывать Жилина, но увидев татар начал убегать от них. Костылин предал Жилина). Татарин, который взял в плен русских офицеров продал их другому татарину. Их держали в кандалах в одном сарае...

В ролях

Лидия Ошеверова
Dina
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Zhilin
Владимир Солодовников
Kostylin
Гиви Чугуашвили
Abdul-Murat
Владимир Цуладзе
Amiran Kadeishvili
Kazi-Muhamed
Navruz Abdul-ogli
Sluga
M. Arkhiyev
S. Danna
A. Dzutkayeva
Ali Isayev-Avarskiy
Режиссер Георгий Калатозишвили
Сценарист Гия Бадридзе, Георгий Калатозишвили, Лев Николаевич Толстой
Композитор Гия Александрович Канчели
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 11 июля 1975
Дата выхода
11 июля 1975 СССР
Производство Georgian-Film, Gosteleradio USSR
Другие названия
Kavkasieli tkve, Кавказский пленник, A kaukázusi fogoly, Caucasian Prisoner, Der Gefangene im Kaukasus, Fangen i Kaukasus

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 25 января 2023

Отзывы о фильме

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