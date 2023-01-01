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Игры, 1990

1990 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме

Детская игра с говорящим названием становится отражением жестоких законов взрослого мира.

4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 17 минут
Год выпуска 1990
Режиссер
Эдгар Багдасарян
Все актеры и съемочная группа
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