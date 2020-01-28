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Постер фильма Любовь не купишь за деньги
6.9
Любовь не купишь за деньги - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Любовь не купишь за деньги
6.9

Любовь не купишь за деньги

, 2020
Stan the Man
США / мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Любовь не купишь за деньги
6.9
Любовь не купишь за деньги - Дублированный трейлер
Любовь не купишь за деньги  Дублированный трейлер

О фильме

Стэн — мультимиллионер, чья жизнь состоит из дам, азартных игр и выпивки. «Мистер Стэн» вмешивается в схему азартных игр в казино с мафиози, и в одном роковом пари он теряет все. Планируя утопить свои печали в бутылке, Стэн оказывается не в то время и не в том месте, получая почти смертельную пулю. В реанимации измученный Ангел Стэна дает ему последний шанс исправиться. Теперь у Стэна есть всего месяц на то, чтобы изменить свой образ жизни, искупить вину и найти свою единственную настоящую любовь.

В ролях

Стивен Чейз
Stan Mann
Энн Мари Лейтон
Kristi O'Connell
Кэтрин Келли Лэнг
Elizabeth Morgan
Брэдли Джозеф
Cooper
Анджело Паган
Bobby
Роб Лок
Boris Zakharchenko
Matthew Floyd Miller
Oleg
Michael Matthys
Dmitri
Elma Begovic
Tatiana
Karina Diglyte
Nadya
Режиссер Стивен Чейз
Сценарист Стивен Чейз, Zachary Sasim
Композитор Симон Силио
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 28 января 2020
Премьера в мире 28 января 2020
Дата выхода
16 февраля 2023 Кыргызстан 16+
4 марта 2023 Узбекистан 16+
Бюджет $450 000
Сборы в мире $624
Производство Steven Chase Films
Другие названия
Stan the Man, Любовь не купишь за деньги

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 17 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Любовь не купишь за деньги - Дублированный трейлер
Любовь не купишь за деньги Дублированный трейлер
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