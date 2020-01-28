Любовь не купишь за деньги, 2020

Стэн — мультимиллионер, чья жизнь состоит из дам, азартных игр и выпивки. «Мистер Стэн» вмешивается в схему азартных игр в казино с мафиози, и в одном роковом пари он теряет все. Планируя утопить свои печали в бутылке, Стэн оказывается не в то время и не в том месте, получая почти смертельную пулю. В реанимации измученный Ангел Стэна дает ему последний шанс исправиться. Теперь у Стэна есть всего месяц на то, чтобы изменить свой образ жизни, искупить вину и найти свою единственную настоящую любовь.