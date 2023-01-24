Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Изумительный Морис" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любовь не купишь за деньги Любовь не купишь за деньги
Киноафиша Фильмы Любовь не купишь за деньги
Stan the Man

Любовь не купишь за деньги, 2020

2020 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Стэн — мультимиллионер, чья жизнь состоит из дам, азартных игр и выпивки. «Мистер Стэн» вмешивается в схему азартных игр в казино с мафиози, и в одном роковом пари он теряет все. Планируя утопить свои печали в бутылке, Стэн оказывается не в то время и не в том месте, получая почти смертельную пулю. В реанимации измученный Ангел Стэна дает ему последний шанс исправиться. Теперь у Стэна есть всего месяц на то, чтобы изменить свой образ жизни, искупить вину и найти свою единственную настоящую любовь.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2020
Возраст 16+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Стивен Чейз
В ролях
Стивен Чейз
Энн Мари Лейтон
Кэтрин Келли Лэнг
Брэдли Джозеф
Анджело Паган
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь не купишь за деньги 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
На краю
На краю
2022, США, триллер
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши