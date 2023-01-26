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Постер фильма Охота
6.7
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6.7

Охота

, 2023
Hunt
Индия / боевик / 18+
Постер фильма Охота
6.7

В ролях

Мека Шрикантх
Mohan Bhargav
Судхир Бабу Посани
Arjun Prasad
Раджив Кумар Анеджа
Forensic expert
Bharath Srinivasan
Aryan Dev
Миме Гопи
Roy
Kabir Duhan Singh
Colonel Vikram Singh
Mounika
Shakthi
Goparaju Ramana
Moorthy
Chitra Shukla
Nivetha
Supurna Malakar
Geetha
Режиссер Махеш Сурапанени
Сценарист Махеш Сурапанени
Композитор Гхибран
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 26 января 2023
Дата выхода
26 января 2023 Индия UA
26 января 2023 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $208
Производство Bhavya Creations
Другие названия
Hunt, #Sudheer 16, #Sudheer16, Sudheer 16

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 15 голосов
5.3 IMDb
Обновлено 23 января 2023

Отзывы о фильме

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