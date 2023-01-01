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Заклятие долины змей
Заклятие долины змей, 1988: актеры и роли
Klatwa doliny wezy
Заклятие долины змей
1988 / СССР
5.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Заклятие долины змей, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марек Пестрак
Marek Piestrak
В ролях
Кшиштоф Кольбергер
Krzysztof Kolberger
Роман Вильгельми
Roman Wilhelmi
Ева Салацкая
Ewa Salacka
Збигнев Лесень
Zbigniew Lesien
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