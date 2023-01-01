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Аммар 3: Племя Джинов
Ammar 3: Cin Kabilesi
Аммар 3: Племя Джинов, 2023
2023 / Турция
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Жанр:
ужасы
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Год выпуска
2023
Режиссер
Ахмет Яшар Гюмюш
В ролях
Рейхан Ильхан
Бильгай Арин
Наз Гедик
Иззет Чиврил
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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