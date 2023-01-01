Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой мир SHINEE в кино" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Таксист
Киноафиша Фильмы Таксист Таксист, 2023: актеры и роли
Taximetristi Таксист 2023 / Румыния
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном

Таксист, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Богдан Теодор Олтяну Bogdan Theodor Olteanu
В ролях
Космин Неделку Cosmin Nedelcu Моника Барладеану Monica Barladeanu Анди Васлуяну Andi Vasluianu Мария Пописташу Maria Popistasu Виктория Райляну Victoria Raileanu Влад Йонуц Попеску Vlad Ionut Popescu Александру Ион Alexandru Ion
Дворец
Дворец
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Хоккейные папы
Хоккейные папы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Большое маленькое приключение
Большое маленькое приключение
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Бугимен. Начало легенды
Бугимен. Начало легенды
2023, Испания / Уругвай, приключения, комедия, ужасы
Астрал. Сомния
Астрал. Сомния
2022, США, ужасы
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Белый список
Белый список
2022, Россия, криминал, драма, детектив
Капитан Марвел 2
Капитан Марвел 2
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Данила Багров 21-го века: этот российский сериал многим похож на «Брата»
Удар для Учителя: дочь Пересильд обесчестили в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Закрывал глаза на все: Тихонов знал об этом любовнике Мордюковой и терпел (фото)
Не только Лида: в этом фильме вы впервые увидели Селезневу, но не поняли этого
Красавица сыграла уродину: советская Баба Яга без грима сводила мужчин с ума
Это русское имя лучше не произносить за границей: значит кое-что неприличное
В КВН есть правило, касающееся жены Маслякова: его соблюдали даже Галустян и Харламов
Невероятно: этот неказистый актер свел с ума даже Фатееву и Титову (фото)
Ничем не хуже Питта: в молодости Шурику не было равных (фото)
Отказалась от Ланового и пошла на убийство: Самойлова заплатила за славу слишком дорого
Ничего не предвещало: Жигунов и Боярский чуть не умерли из-за одного и того же артиста
Так сразу и не скажешь: в фильме «Берегись автомобиля» снялась настоящая дворянка
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше