Карикатурист Гори, 2023

Жанр: документальный Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Богато анимированный документальный фильм о чрезвычайно популярном карикатуристе Гори, судьба которого в Эстонии в начале прошлого века как в зеркале отразила отношения между властью и свободой, находящиеся в состоянии шаткого балансирования. Развернуть Продолжительность 1 час 18 минут Год выпуска 2023 Премьера в мире 30 января 2023 Режиссер Раймо Йыэранд Все актеры и съемочная группа 1 постер

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