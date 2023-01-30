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Карикатурист Гори Карикатурист Гори
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Gorikaturist

Карикатурист Гори, 2023

2023 / Эстония
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О фильме
Богато анимированный документальный фильм о чрезвычайно популярном карикатуристе Гори, судьба которого в Эстонии в начале прошлого века как в зеркале отразила отношения между властью и свободой, находящиеся в состоянии шаткого балансирования.
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 30 января 2023
Режиссер
Раймо Йыэранд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Карикатурист Гори 1 постер
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