В ролях
Майт Мальмстен
Mait Malmsten
Тимофей Саммул
Timotheus Sammul
Райво Трасс
Raivo Trass
Иво Ууккиви
Ivo Uukkivi
Рита Рааве
Rita Raave
Гарриет Тоомпере
Harriet Toompere
Тыну Ойя
Tõnu Oja
Каарел Погга
Kaarel Pogga
Керсти Хейнлоо
Kersti Heinloo
Лена Барбара Лухсе
Lena Barbara Luhse
Кайе Михельсон
Kaie Mihkelson
Вольдемар Куслап
Voldemar Kuslap
Кюлли Теетамм
Külli Teetamm
Ханнес Хермакюла
Hannes Hermaküla
Таави Тепленков
Taavi Teplenkov
Расмус Эрмел
Rasmus Ermel
Тийт Сукк
Tiit Sukk
Сепо Симан
Sepo Seeman