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7.6
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Айша
7.6
Айша
, 2023
Ayisha
Индия / комедия, драма, семейный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.6
В ролях
Манджу Ворриер
Ayisha
Радхика
Nisha
Рам Бризе
Omar
С. В. Кришна Шанкар
Aabith
Mona
Mamma
Mohammed Kassar
Galal
Meenakshi Mahesh
Shahida
Noorudheen Ali Ahmed
K T's brother
Sajna
Charutha
Jennifer Castro
Alphonsa
Latheefa
Sara
Mini Alphonsa
Nurse
Режиссер
Аамир Палликкал
Сценарист
Ashif Kakkodi
Композитор
М. Джаячандран
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 2 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
20 января 2023
Дата выхода
20 января 2023
Индия
U
20 января 2023
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$91 133
Производство
Cross Border Camera
Другие названия
Ayisha, ஆயிஷா, عائشة, आयिषा, ఆయేషా
Еще
Рейтинг фильма
7.6
Оцените
13
голосов
5.9
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 13 января 2023
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