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Постер фильма Айша
7.6
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7.6

Айша

, 2023
Ayisha
Индия / комедия, драма, семейный / 18+
Постер фильма Айша
7.6

В ролях

Манджу Ворриер
Ayisha
Радхика
Nisha
Рам Бризе
Omar
С. В. Кришна Шанкар
Aabith
Mona
Mamma
Mohammed Kassar
Galal
Meenakshi Mahesh
Shahida
Noorudheen Ali Ahmed
K T's brother
Sajna
Charutha
Jennifer Castro
Alphonsa
Latheefa
Sara
Mini Alphonsa
Nurse
Режиссер Аамир Палликкал
Сценарист Ashif Kakkodi
Композитор М. Джаячандран
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 20 января 2023
Дата выхода
20 января 2023 Индия U
20 января 2023 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $91 133
Производство Cross Border Camera
Другие названия
Ayisha, ஆயிஷா, عائشة, आयिषा, ఆయేషా

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 13 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 13 января 2023

Отзывы о фильме

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