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Война под крышами Война под крышами
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Voyna pod kryshami

Война под крышами, 1971

1971 / СССР
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
С приходом оккупантов заведующая аптекой Анна Корзун устанавливает связь с партизанами, и регулярно передает им медикаменты и информацию. Каждый день рискуя своей жизнью и жизнью сыновей, окруженная предателями, готовыми при первой опасности пойти в полицию, эта самоотверженная женщина, ни на секунду не сомневается в правильности выбранного пути. А когда опасность грозит помешать ее делу, она вместе с сыновьями уходит в лес, к партизанам… Знаете ли Вы, что... : Фильм снят по одноименному роману Алеся Адамовича. Тексты песен для фильма написаны Владимиром Высоцким.
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1971
Режиссер
Виктор Туров
В ролях
Нина Ургант
Нина Ургант
Елизавета Уварова
Любовь Малиновская
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Война под крышами 1 постер
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