Война под крышами, 1971

С приходом оккупантов заведующая аптекой Анна Корзун устанавливает связь с партизанами, и регулярно передает им медикаменты и информацию. Каждый день рискуя своей жизнью и жизнью сыновей, окруженная предателями, готовыми при первой опасности пойти в полицию, эта самоотверженная женщина, ни на секунду не сомневается в правильности выбранного пути. А когда опасность грозит помешать ее делу, она вместе с сыновьями уходит в лес, к партизанам… Знаете ли Вы, что... : Фильм снят по одноименному роману Алеся Адамовича. Тексты песен для фильма написаны Владимиром Высоцким.

Развернуть