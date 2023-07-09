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Пантафа – пожирательница душ
Отзывы о фильме «Пантафа – пожирательница душ»
Pantafa
Пантафа – пожирательница душ
2022 / Италия
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5.7
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Юлиана Воронина
9 июля 2023, 07:36
Оценка
Очередная нудятина, с непонятной концовкой
9 июля 2023, 07:36
0
0
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Киноафиша.инфо
9 июля 2023, 11:29
в ответ на сообщение
Юлиана Воронина от 9 июля 2023, 07:36
Добрый день! Спасибо за отзыв!
9 июля 2023, 11:29
0
0
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