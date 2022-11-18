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Постер фильма Три мудреца против Санты
5.3
Три мудреца против Санты - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Три мудреца против Санты
5.3

Три мудреца против Санты

, 2022
Reyes contra Santa
Испания / боевик, приключения, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Три мудреца против Санты
5.3
Три мудреца против Санты - Дублированный трейлер
Три мудреца против Санты  Дублированный трейлер

О фильме

Три короля, которым надоело, что Санта-Клаус становится более популярным под Рождество, решили противостоять ему, не зная, что эта война разбудит гораздо более опасного общего врага, Крампуса.

В ролях

Карра Элехальде
Карра Элехальде
Melchor
Давид Вердагер
Давид Вердагер
Krampus
Матиас Яник
Baltasar
Андрес Альмейда
Андрес Альмейда
Santa
Адаль Рамонес
Sandoval
Ева Угарте
Ева Угарте
Belén
Иза Монтальбан
Ana
Luis Sacristán
Elfo 1
Карина Колокольчикова
Карина Колокольчикова
Snegurochka
Laura Quirós
Sofía
Режиссер Пако Кабальеро
Сценарист Ricardo Álvarez Canales, Benjamín Herranz, Carmen López-Areal, Jelen Morales, Эрик Наварро
Композитор Pilar Onares, Pablo Parser
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 9 декабря 2022
Премьера в мире 18 ноября 2022
Дата выхода
18 ноября 2022 Испания 7

Где посмотреть фильм

START
Сборы в мире $622 577
Производство Amazon Prime Video, Canary Pictures Vehicles, Canary Pictures Vehicles
Другие названия
Reyes contra Santa, The Three Wise Kings vs. Santa, Reis Magos vs. Papai Noel, Три мудреца против Санты

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 11 января 2023

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Три мудреца против Санты - Дублированный трейлер
Три мудреца против Санты Дублированный трейлер
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Три мудреца против Санты

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