Три мудреца против Санты, 2022

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о выходе в прокат О фильме Три короля, которым надоело, что Санта-Клаус становится более популярным под Рождество, решили противостоять ему, не зная, что эта война разбудит гораздо более опасного общего врага, Крампуса. Развернуть 5.2 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2 Продолжительность 1 час 46 минут Год выпуска 2022 Режиссер Пако Кабальеро В ролях Карра Элехальде Давид Вердагер Матиас Яник Андрес Альмейда Все актеры и съемочная группа 2 постера

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