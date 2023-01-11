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Три мудреца против Санты
Reyes contra Santa
Три мудреца против Санты, 2022
2022 / Испания
Трейлер
5.2
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10
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Рейтинг IMDb: 5.2
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Жанр:
боевик
приключения
комедия
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О фильме
Три короля, которым надоело, что Санта-Клаус становится более популярным под Рождество, решили противостоять ему, не зная, что эта война разбудит гораздо более опасного общего врага, Крампуса.
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5.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2022
Режиссер
Пако Кабальеро
В ролях
Карра Элехальде
Давид Вердагер
Матиас Яник
Андрес Альмейда
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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