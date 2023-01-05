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Постер фильма Игрушечный Телеси
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Игрушечный Телеси

, 2022
Toy Telesi
Азербайджан / комедия / 18+
Постер фильма Игрушечный Телеси

Детали фильма

Страна Азербайджан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 5 января 2023
Дата выхода
5 января 2023 Азербайджан 16+

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 9 января 2023

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