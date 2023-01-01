Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Китти Киллер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шерик
Киноафиша Фильмы Шерик Шерик, 2022: актеры и роли
Шерик 2022 / Киргизия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Шерик, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Темирлан Эркинов
В ролях
Калыбек Турдубаев Садык Нышанбай уулу Жакшылык Аматов Дамир Абдраимов Амантур Мусаев
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Моя ужасная сестра 2
Моя ужасная сестра 2
2023, Россия, комедия
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Папаша в бегах
Папаша в бегах
2023, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Астрал. Сомния
Астрал. Сомния
2022, США, ужасы
Супермозг
Супермозг
2023, ЮАР, боевик, приключения, анимация
Убийца
Убийца
2023, США / Франция, боевик, криминал, драма
Related video
Смоктуновский был вынужден взять псевдоним: настоящую фамилию неприлично даже произносить
Известный режиссер отказывается снимать сестер Арнтгольц: дело вот в чем
Звезды жанра ню: эти русские актрисы проснулись знаменитыми, раздевшись на экране
На экране еще цветочки: как в арабских гаремах избавлялись от наложниц
Королевой не постеснялась: известная певица пофлиртовала с Тарзаном
Этот тест отважатся пройти лишь смельчаки: узнайте, сколько лет вы проживете
Чтиво 18+: Пушкину пришлось убрать эти пикантные эпизоды из «Руслана и Людмилы»
Роль Шурика меркнет: иностранцы запомнили Демьяненко по этому фильму
Голые стены: на ремонт в доме Пеговой страшно смотреть (фото)
Эту заунывную песню все слушают на Новый год с улыбкой: мало кто обращал внимание на слова
Таких сдают в дом престарелых: эти привычки всех бабушек сводят родных с ума
Это блюдо во всем мире считают русским: только у нас уверены, что его придумали французы
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше