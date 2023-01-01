Таких сдают в дом престарелых: эти привычки всех бабушек сводят родных с ума

Чтиво 18+: Пушкину пришлось убрать эти пикантные эпизоды из «Руслана и Людмилы»

Звезды жанра ню: эти русские актрисы проснулись знаменитыми, раздевшись на экране

Роль Шурика меркнет: иностранцы запомнили Демьяненко по этому фильму

Известный режиссер отказывается снимать сестер Арнтгольц: дело вот в чем

Это блюдо во всем мире считают русским: только у нас уверены, что его придумали французы

Королевой не постеснялась: известная певица пофлиртовала с Тарзаном

Этот тест отважатся пройти лишь смельчаки: узнайте, сколько лет вы проживете

Голые стены: на ремонт в доме Пеговой страшно смотреть (фото)

Смоктуновский был вынужден взять псевдоним: настоящую фамилию неприлично даже произносить

Эту заунывную песню все слушают на Новый год с улыбкой: мало кто обращал внимание на слова