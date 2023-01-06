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Постер фильма Энналум Нталия
7.8
Киноафиша Фильмы Энналум Нталия
7.8

Энналум Нталия

, 2023
Ennalum Ntaliya
Индия / комедия / 18+
Постер фильма Энналум Нталия
7.8

В ролях

Сурадж Венджарамуду
Balu
Сиддик
Karim
Судхир Паравур
Hydrose Thunjanparambil
Ленаа
Sulu
Gayathri Arun
Lakshmi
Meera Nandan
Salaam's Daughter
Amritha Menon
Ismi
Joskutty Jacob Kochuparambil
Vivek
Режиссер Баш Мохаммед
Сценарист Баш Мохаммед, Sreekumaran Araykkal
Композитор Уильям Франсис, Шаан Рахман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 6 января 2023
Дата выхода
6 января 2023 Индия U
6 января 2023 Канада 14A
12 января 2023 ОАЭ 18TC
Производство Magic Frames
Другие названия
Ennalum Ente Aliya, Love Jihad, Untitled Bash Mohammed Film

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 14 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 5 января 2023

Отзывы о фильме

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