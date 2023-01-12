Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кровь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Энналум Нталия
Киноафиша Фильмы Энналум Нталия
Ennalum Ntaliya

Энналум Нталия, 2023

2023 / Индия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 12 января 2023
Режиссер
Баш Мохаммед
В ролях
Сурадж Венджарамуду
Сиддик
Судхир Паравур
Ленаа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Энналум Нталия 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Клипмейкеры
Клипмейкеры
2022, Россия, комедия
Астрал: Потомство
Астрал: Потомство
2022, Норвегия, ужасы, триллер
Бывшие. Happy end
Бывшие. Happy end
2022, Россия, мелодрама
Елки 9
Елки 9
2022, Россия, комедия
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Чук и Гек. Большое приключение
Чук и Гек. Большое приключение
2022, Россия, семейный, приключения
Клаустрофобы: Квест с того света
Клаустрофобы: Квест с того света
2022, США, ужасы, триллер
Related video
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши