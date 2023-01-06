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7.8
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Энналум Нталия
7.8
Энналум Нталия
, 2023
Ennalum Ntaliya
Индия / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.8
В ролях
Сурадж Венджарамуду
Balu
Сиддик
Karim
Судхир Паравур
Hydrose Thunjanparambil
Ленаа
Sulu
Gayathri Arun
Lakshmi
Meera Nandan
Salaam's Daughter
Amritha Menon
Ismi
Joskutty Jacob Kochuparambil
Vivek
Режиссер
Баш Мохаммед
Сценарист
Баш Мохаммед
,
Sreekumaran Araykkal
Композитор
Уильям Франсис
,
Шаан Рахман
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
1 час 55 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
6 января 2023
Дата выхода
6 января 2023
Индия
U
6 января 2023
Канада
14A
12 января 2023
ОАЭ
18TC
Производство
Magic Frames
Другие названия
Ennalum Ente Aliya, Love Jihad, Untitled Bash Mohammed Film
Еще
Рейтинг фильма
7.8
Оцените
14
голосов
5.5
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 5 января 2023
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