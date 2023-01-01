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Белая камера
Белая камера, 2018: актеры и роли
White Chamber
Белая камера
2018 / Великобритания
4.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Белая камера, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Paul Raschid
Paul Raschid
В ролях
Шона МакДональд
Shauna Macdonald
Одед Фер
Oded Fehr
Амрита Ачария
Amrita Acharia
Шэрон Моан
Sharon Maughan
Николас Фэррел
Nicholas Farrell
Мадлен Уилсон
Madeleine Wilson
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