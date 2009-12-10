1400 год. Суровый капитан Клаус Штертбекер и его помощник Михелс возглавляют самую отчаянную пиратскую команду во всей Восточной Фризии. Но во время последнего захвата торгового судна Клаус получает тяжелую рану и решает навсегда оставить разбойничий промысел. Когда ничто уже, казалось бы, не может повлиять на капитана, Михелс случайно обнаруживает на борту их ветхого корабля оружие невероятной мощи, которое поможет им вновь утвердить господство на море.
ПроизводствоWüste Film, Warner Bros., Magnolia Filmproduktion
Другие названия
12 Meter ohne Kopf, 12 Paces Without a Head, 12 Pasos sin Cabeza, la Leyenda de un Pirata, 12 метров без головы, Red Gallion, Red Gallion : La légende du Corsaire Rouge, Red Gallion: La légende du Corsaire Rouge, パイレーツ・オブ・バルティック 12人の呪われた海賊, 波罗的海海盗, Zwölf Meter ohne Kopf