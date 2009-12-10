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Постер фильма 12 метров без головы
5.4
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5.4

12 метров без головы

, 2009
12 Meter ohne Kopf
Германия / приключения, биография, комедия / 18+
Постер фильма 12 метров без головы
5.4

О фильме

1400 год. Суровый капитан Клаус Штертбекер и его помощник Михелс возглавляют самую отчаянную пиратскую команду во всей Восточной Фризии. Но во время последнего захвата торгового судна Клаус получает тяжелую рану и решает навсегда оставить разбойничий промысел. Когда ничто уже, казалось бы, не может повлиять на капитана, Михелс случайно обнаруживает на борту их ветхого корабля оружие невероятной мощи, которое поможет им вновь утвердить господство на море.

В ролях

Рональд Церфельд
Рональд Церфельд
Klaus Störtebeker
Маттиас Швайгхефер
Маттиас Швайгхефер
Gödeke Michels
Оливер Брекер
Lupe
Гиннерк Шонеманн
Keule
Ferris MC
Beule
Якоб Маченц
Якоб Маченц
Nolle
Яна Палласке
Яна Палласке
Okka
Франциска Вульф
Bille
Девид Штрисов
Simon von Utrecht
Петер Курт
Петер Курт
Keno Tom Brooke
Режиссер Свен Таддикен
Сценарист Маттиас Пахт, Свен Таддикен
Композитор Christoph Blaser, Steffen Kahles
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 10 декабря 2009
Дата выхода
10 декабря 2009 Германия 12
27 июля 2012 Испания
20 мая 2011 США
Сборы в мире $2 366
Производство Wüste Film, Warner Bros., Magnolia Filmproduktion
Другие названия
12 Meter ohne Kopf, 12 Paces Without a Head, 12 Pasos sin Cabeza, la Leyenda de un Pirata, 12 метров без головы, Red Gallion, Red Gallion : La légende du Corsaire Rouge, Red Gallion: La légende du Corsaire Rouge, パイレーツ・オブ・バルティック 12人の呪われた海賊, 波罗的海海盗, Zwölf Meter ohne Kopf

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 декабря 2023

Отзывы о фильме

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