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47 верных ронинов
Киноафиша Фильмы 47 верных ронинов 47 верных ронинов, 1932: актеры и роли
Chûshingura - Zempen: Akahokyô no maki 47 верных ронинов 1932 / Япония
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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47 верных ронинов, 1932: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тэйноскэ Кинугаса
В ролях
Томио Аоки Tomio Aoki Дзюзабуро Бандо Juzaburo Bando Котаро Бандо Kôtarô Bandô Цумасабуро Бандо Tsumasaburô Bandô Хидэо Фудзино Hideo Fujino Кадзуо Хасэгава Kazuo Hasegawa Масао Хори Masao Hori
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