Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бугимен. Начало легенды"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
47 верных ронинов
47 верных ронинов, 1932: актеры и роли
Chûshingura - Zempen: Akahokyô no maki
47 верных ронинов
1932 / Япония
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
47 верных ронинов, 1932: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тэйноскэ Кинугаса
В ролях
Томио Аоки
Tomio Aoki
Дзюзабуро Бандо
Juzaburo Bando
Котаро Бандо
Kôtarô Bandô
Цумасабуро Бандо
Tsumasaburô Bandô
Хидэо Фудзино
Hideo Fujino
Кадзуо Хасэгава
Kazuo Hasegawa
Масао Хори
Masao Hori
В прокате
Премьеры
Онлайн
Легенда о самбо
Отзывы
2023, Россия, драма, приключения, биография, спорт
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Катастрофа
Отзывы
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Синдром
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Моя ужасная сестра 2
Отзывы
2023, Россия, комедия
Папаша в бегах
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Супермозг
Отзывы
2023, ЮАР, боевик, приключения, анимация
Астрал. Сомния
Отзывы
2022, США, ужасы
Related video
Вот какими наложницы Сулеймана были в жизни: не похожи на Хюррем и Фирузе из «Великолепного века»
Проиграл Боярскому в главном: что помешало Абдулову стать д’Артаньяном
Бендер из «12 стульев» был преступником и в реальной жизни: вот почему отсидел в тюрьме 4 раза
В СССР и детей, и взрослых заставляли есть такие котлеты: сейчас блюдо кажется самым лучшим
Навка нашла себе замену: удивитесь, кто уже занял ее место
Вплоть до паранойи: стало известно о проблемах в семье Никиты Преснякова
Лолита обратилась к Цекало с неожиданной просьбой: ответ бывшего сбил ее с толку
Снималась под другой фамилией: Селезневу в первой роли не узнать (фото)
Сплошное вранье: на эти ляпы в фильме «Берегите женщин» мало кто обратил внимание
Вот как сериал «Клон» связан с русскими: этот факт вызывает гордость
«Тише едешь — дальше будешь»: легендарную фразу все произносят неправильно
Стоит копейки, зато какой вкус: от этого советского салата с капустой невозможно оторваться
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить