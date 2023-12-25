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Киноафиша Фильмы 47 верных ронинов
6.9

47 верных ронинов

, 1932
Chûshingura - Zempen: Akahokyô no maki
Япония / драма / 18+
6.9

О фильме

Японское предание, основанное на реальной истории о том, как 47 бывших самураев отомстили за смерть своего господина, нашло воплощение в самых разных видах искусства – от живописи до кинематографа. Перед вами первая звуковая экранизация легендарного сюжета. Вероломный придворный Кира Есинака издевается над чиновником Асано Наганори, отказавшимся платить ему взятку, и в результате их конфликта Асано приговаривают к сеппуку. Его верные воины разрабатывают план мести Есинаке.

В ролях

Томио Аоки
Дзюзабуро Бандо
Kuranosuke Ôishi
Цумасабуро Бандо
Genzô Akagaki
Хидэо Фудзино
Кадзуо Хасэгава
Asano Takuminokami and Yoshida Sawaemon
Масао Хори
Котаро Бандо
Утаэмон Итикава
Gorobei Kakimi
Утаэмон Итикава
Gorobei Kakimi
Тёуко Иида
Юкити Ивата
Режиссер Тейносукее Кинугаса
Сценарист Сиро Кидо, Тейносукее Кинугаса
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 1932
Премьера в мире 1 декабря 1932
Дата выхода
1 декабря 1932 Япония
Производство Shochiku Shimokamo
Другие названия
Chûshingura - Zempen: Akahokyô no maki, 47 roninów, 47 vernykh roninov, 47 верных ронинов, Chûshingura, The Loyal 47 Ronin, The Loyal 47 Ronin - Part 1: Volume of Kyoto, The Loyal Forty-Seven Ronin, The Vengence of the Forty-Seven Ronin, 忠臣蔵, 忠臣蔵　前篇　赤穂京の巻

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 25 декабря 2023

Отзывы о фильме

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