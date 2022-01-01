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On the Doll

На кукле, 2007

2007 / США
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

История жертв жестокого обращения с детьми, и его влияние на их последующую жизнь.

5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2007
Возраст 18+
Режиссер
Thomas Mignone
В ролях
Бриттани Сноу
Бриттани Сноу
Джош Джановик
Клейн Кроуфорд
Клейн Кроуфорд
Shanna Collins
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма На кукле 2 постера
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