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На кукле
On the Doll
На кукле, 2007
2007 / США
5.3
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Жанр:
криминал
драма
триллер
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О фильме
История жертв жестокого обращения с детьми, и его влияние на их последующую жизнь.
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5.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
2007
Возраст
18+
Режиссер
Thomas Mignone
В ролях
Бриттани Сноу
Джош Джановик
Клейн Кроуфорд
Shanna Collins
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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