На кукле, 2007

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о выходе в прокат О фильме История жертв жестокого обращения с детьми, и его влияние на их последующую жизнь. Развернуть 5.3 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3 Продолжительность 1 час 42 минуты Год выпуска 2007 Возраст 18+ Режиссер Thomas Mignone В ролях Бриттани Сноу Джош Джановик Клейн Кроуфорд Shanna Collins Все актеры и съемочная группа 2 постера

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