Почему у Джексона именно Гэндальф короновал Арагорна? Те, кто читал Толкина, знают, что сцена была совершенно другой

Зачем нам красавчик-миллионер, если есть бывший с кольцом из ромашки: посмотрела «Материалистку» и пытаюсь понять, в чем смысл

Стивен Кинг ждал 45 лет, чтобы это сняли — и не зря: «Долгая прогулка» набрала 100 % на Rotten Tomatoes

От богатырей до Милы Йовович: собрали 7 лучших фэнтези-фильмов 2025 года — и сразу три из них российские

«Одна из лучших экранизаций»: новый фильм по Кингу затмил «Сияние» и «Оно» — поставили в один ряд с «Зеленой милей»

Тест ко дню рождения Евгения Леонова: только знатоки ответят на 5/5 вопросов о его ролях

На экране — супергерои, в жизни — рутина: реальные криминалисты не могут смотреть «След» без смеха (ни грамма правды)

Теперь понятно, откуда у Шилова «Беретта»: этот момент из 1-й серии 1-го сезона «Ментовских войн» многие забывают

Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии

Цена вопроса — 1.3 млн рублей: какие часы у Брэда Питта в «Формуле-1» — модель придумали специально для фильма