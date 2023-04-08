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Я хочу! Я буду!
Отзывы о фильме «Я хочу! Я буду!»
Я хочу! Я буду!
2023 / Россия
Трейлер
6.7
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Светлана Кузнецова
8 апреля 2023, 09:41
Оценка
Фильм легкий, романтичный и жизненный. В некоторых эпизодах можно сказать - люди так быстро не меняются...По моему мнению очень смазано впечатление от фильма песней и лицом стареющей и наштукатуренной Валерии...Так же всё классно было, шутки, молодость, любовь, красота, романтика, улыбки, смех и вот это... Но в целом приятное впечатление, за счёт красоты и преображения главной героини.
8 апреля 2023, 09:41
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Джек Лондон
8 апреля 2023, 15:21
Оценка
Сходили в кино на «Я хочу! Я буду!» и это было круто! Меня фильм действительно порадовал и моментально поднял настроение. Он интересный и забавный, трогательный и смешной. Респект всем причастным!
8 апреля 2023, 15:21
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0
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zhukin90
8 апреля 2023, 15:29
Советую сходить и посмотреть «Я хочу! Я буду!» на большом экране. Кино позитивное, без лишнего драматизма, но при этом интригующее и так просто оторваться от просмотра не получится. А еще это хорошая комедия, которая действительно зажигает)
8 апреля 2023, 15:29
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0
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Киноафиша.инфо
8 апреля 2023, 16:36
в ответ на сообщение
zhukin90 от 8 апреля 2023, 15:29
Добрый вечер! Большое спасибо за ваш отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
8 апреля 2023, 16:36
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lena.lek16
9 апреля 2023, 09:06
Оценка
Были на сеансе с любимым человеком и получили массу положительных эмоций. Мне понравилось, что фильм без лишнего морализаторства рассказывает очень интересную историю и с юмором тут тоже все в порядке. Короче говоря, это самое настоящее весеннее кино.
9 апреля 2023, 09:06
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Ксюша
10 апреля 2023, 16:12
Оценка
Вообще не понимаю и не разделяю восторженных отзывов. Очень слабый фильм. Гусева и Дужников с Жижикиным - красавцы. Красивый город. Фильм слишком банален. Вообще не развиты сюжетные линии. Идея в целом хороша -жизнеутверждающая, что и в 40+ можно изменить все. Женщины среднего возраста поэтому и радуются фильму. Я пошла из-за Гусевой. Приятно смотреть. Зачем туда влепили стендап? Зачем любовную линию и неоднозначного поклонник? Незавершенное - чем закончилось? Актер-поклонник - детский сад. Учится и учится. Не понравилось.
10 апреля 2023, 16:12
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Светлана Свидерская
12 апреля 2023, 15:07
Оценка
Всем привет! Напишу кратко, сюжет не развит, актёры не подобраны, банальные и примитивные образы героев фильма. Оценка 2+
12 апреля 2023, 15:07
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0
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Киноафиша.инфо
12 апреля 2023, 19:18
в ответ на сообщение
Светлана Свидерская от 12 апреля 2023, 15:07
Здравствуйте! Жаль, что фильм вам не понравился, спасибо, что поделились впечатлениями.
12 апреля 2023, 19:18
0
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User
14 апреля 2023, 15:11
Оценка
С большим удовольствием посмотрела фильм. Есть над чем подумать
14 апреля 2023, 15:11
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Нина Чайкова
20 апреля 2023, 11:04
Оценка
Фильм мне очень понравился! Есть над чем подумать! И игра актеров , исполнителей главных ролей, понравилась! Я смотрела два раза и не пожалела!
20 апреля 2023, 11:04
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Киноафиша.инфо
20 апреля 2023, 18:08
в ответ на сообщение
Нина Чайкова от 20 апреля 2023, 11:04
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
20 апреля 2023, 18:08
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Виктор Белочкин
22 апреля 2023, 15:51
Впечатление хорошее. Показан Новгород Великий-город-музей под открытым небом, молодежь и сотрудничество поколений. Но.. чем грешат наши фильмы в уже довольно долгое время: нет особо интриги, она неразвита, нет драматургии и юмора столь необходимого в таком кино.Хорошо, что кино не скатилось в заядлую мелодраму.Четыре с минусом маленьким.
22 апреля 2023, 15:51
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