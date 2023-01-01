Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Медведева VS Медведева"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Любовник в запасе
Любовник в запасе, 2015: актеры и роли
Mr. Intangibles
Любовник в запасе
2015 / США
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Любовник в запасе, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бен Болеа
Ben Bolea
В ролях
Джеймс Памфри
James Pumphrey
Рэйчел Мелвин
Rachel Melvin
Паул Джеймс
Paul James
Джош Дювендек
Josh Duvendeck
В прокате
Премьеры
Онлайн
Легенда о самбо
Отзывы
2023, Россия, драма, приключения, биография, спорт
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Катастрофа
Отзывы
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Синдром
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Моя ужасная сестра 2
Отзывы
2023, Россия, комедия
Папаша в бегах
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Супермозг
Отзывы
2023, ЮАР, боевик, приключения, анимация
Астрал. Сомния
Отзывы
2022, США, ужасы
Related video
Стоит копейки, зато какой вкус: от этого советского салата с капустой невозможно оторваться
Проиграл Боярскому в главном: что помешало Абдулову стать д’Артаньяном
Вот какими наложницы Сулеймана были в жизни: не похожи на Хюррем и Фирузе из «Великолепного века»
Навка нашла себе замену: удивитесь, кто уже занял ее место
«Тише едешь — дальше будешь»: легендарную фразу все произносят неправильно
В СССР и детей, и взрослых заставляли есть такие котлеты: сейчас блюдо кажется самым лучшим
Вплоть до паранойи: стало известно о проблемах в семье Никиты Преснякова
Бендер из «12 стульев» был преступником и в реальной жизни: вот почему отсидел в тюрьме 4 раза
Снималась под другой фамилией: Селезневу в первой роли не узнать (фото)
Сплошное вранье: на эти ляпы в фильме «Берегите женщин» мало кто обратил внимание
Лолита обратилась к Цекало с неожиданной просьбой: ответ бывшего сбил ее с толку
Вот как сериал «Клон» связан с русскими: этот факт вызывает гордость
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить