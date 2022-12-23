Мэри Лейла, 2022

В ролях
Anuraj O.B.
Fijo Fernandez
Гитхи Сангета
Dr. K P Valsala
Nivin Mirror
Childhood of Lailasuran (Antony Vargees)
Nandana Rajan
Saroja Devi
Balachandran Chullikadu
Bhadran
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Abhishek K.S.
Сценарист
Abhishek K.S., Anuraj O.B.
Композитор
Анкит Менон
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 27 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
23 декабря 2022
Дата выхода
|23 декабря 2022
|Индия
|
|U
|29 декабря 2022
|ОАЭ
|
|18TC
Производство
Dr. Paul's Entertainment, Sree Gokulam Movies