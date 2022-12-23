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Постер фильма Мэри Лейла
7.3
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7.3

Мэри Лейла

, 2022
Oh Meri Laila
Индия / комедия / 18+
Постер фильма Мэри Лейла
7.3

О фильме

Жизнь студента превращается в хаос, когда он влюбляется в таинственную новенькую студентку.

В ролях

Энтони Варгес
Нанду
Thomas Kurien
Сона Оликал
Clara Thomas
Сентил Кришна
Anuraj O.B.
Fijo Fernandez
Гитхи Сангета
Dr. K P Valsala
Athira Suresh
Amanya
Nivin Mirror
Childhood of Lailasuran (Antony Vargees)
Nandana Rajan
Saroja Devi
Balachandran Chullikadu
Bhadran
Agil Vinayak
Afsal
Ajmal Akbar
Vishnu Sivan
Режиссер Abhishek K.S.
Сценарист Abhishek K.S., Anuraj O.B.
Композитор Анкит Менон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 27 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 23 декабря 2022
Дата выхода
23 декабря 2022 Индия U
29 декабря 2022 ОАЭ 18TC
Производство Dr. Paul's Entertainment, Sree Gokulam Movies
Другие названия
Oh Meri Laila

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 августа 2026

Отзывы о фильме

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