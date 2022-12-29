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Главный герой устраивается на работу в одну из коллекторских компаний города. Он собирает долги с людей, которые отказываются платить банкам. Всё идёт хорошо, пока одного из заемщиков не находят мертвым. Полиция видит главного героя на месте происшествия и арестовывает его. Поскольку все улики против, суд лишает его свободы. Основная часть фильма происходит в месте, напоминающее тюрьму Гуантанамо. Герой попытается сбежать оттуда и доказать свою невиновность. Но из этой тюрьмы побег невозможен.