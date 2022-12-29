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Постер фильма Зона
Киноафиша Фильмы Зона

Зона

, 2022
Азербайджан / комедия / 18+
Постер фильма Зона

О фильме

Главный герой устраивается на работу в одну из коллекторских компаний города. Он собирает долги с людей, которые отказываются платить банкам. Всё идёт хорошо, пока одного из заемщиков не находят мертвым. Полиция видит главного героя на месте происшествия и арестовывает его. Поскольку все улики против, суд лишает его свободы. Основная часть фильма происходит в месте, напоминающее тюрьму Гуантанамо. Герой попытается сбежать оттуда и доказать свою невиновность. Но из этой тюрьмы побег невозможен.

В ролях

Маджид Гусейнов
Турал Асадов
Фаик Мирзаев
Талех Юзбаев
Агил М Кулиев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Азербайджан
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2022

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 2 голоса
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 29 декабря 2022

Отзывы о фильме

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