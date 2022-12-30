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8.6
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Семби
8.6
Семби
, 2022
Sembi
Индия / драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
8.6
В ролях
Ашвин Кумар Лакшмикан
Коваи Сарала
Тамби Рамайа
Гнанасамбандам Гурунатан
Нанджил Сампатх
Mahalakshmi Raja
Lawyer
Mullai Arasi
Jickson
Mathivendhan
Pala Karuppaiah
Режиссер
Прабху Соломон
Сценарист
Прабху Соломон
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 20 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
30 декабря 2022
Дата выхода
30 декабря 2022
Индия
UA
30 декабря 2022
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$3 820
Производство
AR Entertainment, Trident Arts
Другие названия
Sembi, Ashwin Kumar-Prabhu Solomon Film, Chembi, Chembhi, Sembhi
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Рейтинг фильма
8.6
Оцените
10
голосов
7.6
IMDb
Обновлено 29 декабря 2022
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