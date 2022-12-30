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Постер фильма Семби
8.6
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8.6

Семби

, 2022
Sembi
Индия / драма / 18+
Постер фильма Семби
8.6

В ролях

Ашвин Кумар Лакшмикан
Коваи Сарала
Тамби Рамайа
Гнанасамбандам Гурунатан
Нанджил Сампатх
Mahalakshmi Raja
Lawyer
Mullai Arasi
Jickson
Mathivendhan
Pala Karuppaiah
Режиссер Прабху Соломон
Сценарист Прабху Соломон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 30 декабря 2022
Дата выхода
30 декабря 2022 Индия UA
30 декабря 2022 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $3 820
Производство AR Entertainment, Trident Arts
Другие названия
Sembi, Ashwin Kumar-Prabhu Solomon Film, Chembi, Chembhi, Sembhi

Рейтинг фильма

8.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Обновлено 29 декабря 2022

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