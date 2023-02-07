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Спасатели. Спасти Санта-Клауса
Спасатели. Спасти Санта-Клауса
, 2022
მაშველები თოვლის ბაბუის გადასარჩენად
Грузия / анимация, семейный / 18+
Трейлеры
О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Спасатели. Спасти Санта-Клауса
Трейлер
Трейлер
В ролях
Елена Читиашвили
Анна Замбахидзе
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
Грузия
Год выпуска
2022
Рейтинг мультфильма
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Обновлено 7 февраля 2023
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