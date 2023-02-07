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Постер мультфильма Спасатели. Спасти Санта-Клауса
Спасатели. Спасти Санта-Клауса - Трейлер
Киноафиша Фильмы Спасатели. Спасти Санта-Клауса

Спасатели. Спасти Санта-Клауса

, 2022
მაშველები თოვლის ბაბუის გადასარჩენად
Грузия / анимация, семейный / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Спасатели. Спасти Санта-Клауса
Спасатели. Спасти Санта-Клауса - Трейлер
Спасатели. Спасти Санта-Клауса  Трейлер

В ролях

Елена Читиашвили
Анна Замбахидзе
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Грузия
Год выпуска 2022

Рейтинг мультфильма

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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 7 февраля 2023

Трейлеры мультфильма

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Спасатели. Спасти Санта-Клауса - Трейлер
Спасатели. Спасти Санта-Клауса Трейлер
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