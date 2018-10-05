Дом жестоких страстей, 2018

В уединённом поместье, обитает очень странная семья, будто бы сошедшая со страниц готического романа. На дворе 40ые года 20го века, но в доме царит викторианский дух, с легким привкусом сладковатого разложения декаданса. Троих довольно взрослых "детей" воспитывает суровая мать, недоброжелательно относящаяся к мужу, постоянно нанимающему молоденьких служанок. Но всё не то, чем кажется, и казалось бы готический роман ужасов оборачивается извращённым психо-сексуальным триллером, а за фасадом размеренной старомодной жизни скрываются грязь, разврат и содомия.