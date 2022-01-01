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Дом жестоких страстей Дом жестоких страстей
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The House of Violent Desire

Дом жестоких страстей, 2018

2018 / Великобритания
3.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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О фильме
В уединённом поместье, обитает очень странная семья, будто бы сошедшая со страниц готического романа. На дворе 40ые года 20го века, но в доме царит викторианский дух, с легким привкусом сладковатого разложения декаданса. Троих довольно взрослых "детей" воспитывает суровая мать, недоброжелательно относящаяся к мужу, постоянно нанимающему молоденьких служанок. Но всё не то, чем кажется, и казалось бы готический роман ужасов оборачивается извращённым психо-сексуальным триллером, а за фасадом размеренной старомодной жизни скрываются грязь, разврат и содомия.
3.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2018
Режиссер
Чарли Стидс
В ролях
Карл Андерссон
Роуэна Бентли
Питер Косгров
Бэрри Де Ла Рош
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дом жестоких страстей 1 постер
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