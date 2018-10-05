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Постер фильма Дом жестоких страстей
3.3
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3.3

Дом жестоких страстей

, 2018
The House of Violent Desire
Великобритания / ужасы, детектив, триллер / 18+
Постер фильма Дом жестоких страстей
3.3

О фильме

В уединённом поместье, обитает очень странная семья, будто бы сошедшая со страниц готического романа. На дворе 40ые года 20го века, но в доме царит викторианский дух, с легким привкусом сладковатого разложения декаданса. Троих довольно взрослых "детей" воспитывает суровая мать, недоброжелательно относящаяся к мужу, постоянно нанимающему молоденьких служанок. Но всё не то, чем кажется, и казалось бы готический роман ужасов оборачивается извращённым психо-сексуальным триллером, а за фасадом размеренной старомодной жизни скрываются грязь, разврат и содомия.

В ролях

Карл Андерссон
The Visitor
Роуэна Бентли
Lady Whipley
Питер Косгров
Hagen Whipley
Бэрри Де Ла Рош
Sylus Scorpius
Esme Sears
Cordetta Crimson Rose
Yasmin Ryan
Evelyn Whipley
Кейт Мари Дэвис
Agatha Whipley
Daniel McKee
Adriel Whipley
Joe Street
Damien DeHaan
Режиссер Чарли Стидс
Сценарист Чарли Стидс
Композитор Sam Benjafield
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 5 октября 2018
Премьера в мире 5 октября 2018
Производство Dark Temple Motion Pictures
Другие названия
The House of Violent Desire, La casa del deseo violento, Дом жестоких страстей

Рейтинг фильма

3.3
Оцените 10 голосов
3.3 IMDb
Обновлено 28 декабря 2022

Отзывы о фильме

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