Сказание о земле Сибирской, 1948

Талантливый пианист Андрей Балашов, воспитанник Московской Консерватории, после ранения на фронте лишился возможности заниматься любимым искусством. Решив уйти от друзей, от любимой девушки, певицы Наташи Малининой, Андрей уезжает в Сибирь, где работает чертёжником на строительстве бумажного комбината, а по вечерам выступает с песнями в чайной. Неожиданная встреча с друзьями и Наташей убеждает его в том, что он понапрасну растрачивает свой талант. Он уезжает в Заполярье, где, вдохновлённый героическим трудом строителей, пишет симфоническую ораторию «Сказание о земле Сибирской», которая получает всеобщее признание.
Skazanie o zemle sibirskoy, Das Lied von Sibirien, Сказание о земле Сибирской, Balada Siberiei, La canzone della terra siberiana, Laulu Siperiasta, Legenda o zemlji Sibirskoj, Piesen tajgy, Pieśń tajgi, Písen tajgy, Sangen om Taigaen, Sången om viddernas folk, Symphony of Life, Szibériai rapszódia, Tale of the Siberian Land, Tales of the Siberian Land, The Ballad of Siberia, To tragoudi tis Sivirias, Сказание за Сибирската земя, シベリヤ物語
Рейтинг фильма
6.5
Оцените10 голосов
6.3IMDb
Обновлено 13 июня 2023
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате