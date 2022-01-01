Сказание о земле Сибирской, 1948

Талантливый пианист Андрей Балашов, воспитанник Московской Консерватории, после ранения на фронте лишился возможности заниматься любимым искусством. Решив уйти от друзей, от любимой девушки, певицы Наташи Малининой, Андрей уезжает в Сибирь, где работает чертёжником на строительстве бумажного комбината, а по вечерам выступает с песнями в чайной. Неожиданная встреча с друзьями и Наташей убеждает его в том, что он понапрасну растрачивает свой талант. Он уезжает в Заполярье, где, вдохновлённый героическим трудом строителей, пишет симфоническую ораторию «Сказание о земле Сибирской», которая получает всеобщее признание.

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