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Постер фильма Сказание о земле Сибирской
6.5
Киноафиша Фильмы Сказание о земле Сибирской
6.5

Сказание о земле Сибирской

, 1948
Skazanie o zemle sibirskoy
СССР / драма, музыка, мелодрама / 18+
Постер фильма Сказание о земле Сибирской
6.5

О фильме

Талантливый пианист Андрей Балашов, воспитанник Московской Консерватории, после ранения на фронте лишился возможности заниматься любимым искусством. Решив уйти от друзей, от любимой девушки, певицы Наташи Малининой, Андрей уезжает в Сибирь, где работает чертёжником на строительстве бумажного комбината, а по вечерам выступает с песнями в чайной. Неожиданная встреча с друзьями и Наташей убеждает его в том, что он понапрасну растрачивает свой талант. Он уезжает в Заполярье, где, вдохновлённый героическим трудом строителей, пишет симфоническую ораторию «Сказание о земле Сибирской», которая получает всеобщее признание.

В ролях

Марина Ладынина
Марина Ладынина
Natasha Pavlovna Malinina
Борис Андреев
Борис Андреев
Yakov Zakharonovich Burmak
Вера Васильева
Вера Васильева
Nastenka Petrovna Gusenkova
Владимир Дружников
Владимир Дружников
Andrei Nikolayevich Balashov
Сергей Иванович Калинин
Kornei Nefedovich Zavorin
Елена Савицкая
Kapitolina Kondratyevna
Владимир Зельдин
Владимир Зельдин
Boris Olenich
Михаил Сидоркин
Sergei Tomakurov
Григорий Шпигель
Grigori "Grisha" Galadya
Василий Зайчиков
Prof. Vadim Sergeyevich Igonin
Режиссер Иван Пырьев
Сценарист Евгений Помещиков, Иван Пырьев, Рожков, Николай Васильевич, Ilya Selvinsky
Композитор Николай Крюков
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1948
Премьера в мире 9 сентября 1947
Дата выхода
30 сентября 1948 Германия
9 сентября 1947 СССР
24 декабря 1948 Чехословакия
28 сентября 1948 Швеция
Производство Мосфильм
Другие названия
Skazanie o zemle sibirskoy, Das Lied von Sibirien, Сказание о земле Сибирской, Balada Siberiei, La canzone della terra siberiana, Laulu Siperiasta, Legenda o zemlji Sibirskoj, Piesen tajgy, Pieśń tajgi, Písen tajgy, Sangen om Taigaen, Sången om viddernas folk, Symphony of Life, Szibériai rapszódia, Tale of the Siberian Land, Tales of the Siberian Land, The Ballad of Siberia, To tragoudi tis Sivirias, Сказание за Сибирската земя, シベリヤ物語

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 13 июня 2023

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