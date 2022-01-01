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Сказание о земле Сибирской
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Skazanie o zemle sibirskoy

Сказание о земле Сибирской, 1948

1948 / СССР
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
Талантливый пианист Андрей Балашов, воспитанник Московской Консерватории, после ранения на фронте лишился возможности заниматься любимым искусством. Решив уйти от друзей, от любимой девушки, певицы Наташи Малининой, Андрей уезжает в Сибирь, где работает чертёжником на строительстве бумажного комбината, а по вечерам выступает с песнями в чайной. Неожиданная встреча с друзьями и Наташей убеждает его в том, что он понапрасну растрачивает свой талант. Он уезжает в Заполярье, где, вдохновлённый героическим трудом строителей, пишет симфоническую ораторию «Сказание о земле Сибирской», которая получает всеобщее признание.
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1948
Режиссер
Иван Пырьев
В ролях
Владимир Васильев
Марина Ладынина
Борис Андреев
Вера Васильева
Вера Васильева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сказание о земле Сибирской 1 постер
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