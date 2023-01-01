Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бугимен. Начало легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Два типа людей Два типа людей
Киноафиша Фильмы Два типа людей Два типа людей, 2020: актеры и роли
Insanlar Ikiye Ayrilir Два типа людей 2020 / Турция
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Два типа людей, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тунч Шахин Tunç Sahin
В ролях
Бурджу Бириджик Бурджу Бириджик Burcu Biricik Пынар Дениз Pınar Deniz Aras Aydin Башак Дашман Basak Dasman Незакет Эрден Nezaket Erden
Легенда о самбо
Легенда о самбо
2023, Россия, драма, приключения, биография, спорт
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Моя ужасная сестра 2
Моя ужасная сестра 2
2023, Россия, комедия
Папаша в бегах
Папаша в бегах
2023, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Супермозг
Супермозг
2023, ЮАР, боевик, приключения, анимация
Астрал. Сомния
Астрал. Сомния
2022, США, ужасы
Related video
Вот как сериал «Клон» связан с русскими: этот факт вызывает гордость
Вплоть до паранойи: стало известно о проблемах в семье Никиты Преснякова
Вот какими наложницы Сулеймана были в жизни: не похожи на Хюррем и Фирузе из «Великолепного века»
Бендер из «12 стульев» был преступником и в реальной жизни: вот почему отсидел в тюрьме 4 раза
Навка нашла себе замену: удивитесь, кто уже занял ее место
Сплошное вранье: на эти ляпы в фильме «Берегите женщин» мало кто обратил внимание
Проиграл Боярскому в главном: что помешало Абдулову стать д’Артаньяном
Стоит копейки, зато какой вкус: от этого советского салата с капустой невозможно оторваться
Лолита обратилась к Цекало с неожиданной просьбой: ответ бывшего сбил ее с толку
«Тише едешь — дальше будешь»: легендарную фразу все произносят неправильно
В СССР и детей, и взрослых заставляли есть такие котлеты: сейчас блюдо кажется самым лучшим
Снималась под другой фамилией: Селезневу в первой роли не узнать (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше