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Папы против мам
Отзывы о фильме «Папы против мам»
Папы против мам
2023 / Россия
Трейлер
6.4
Оцените
32
голоса
Рейтинг IMDb: 3.9
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Михаил Колобов
23 февраля 2023, 11:55
Отличный повод для того, чтобы наконец-то выбраться в кино. Мне реально понравилось и не желаю, что мы смотрели фильм с детьми. Они, кстати, тоже высоко оценили фильм и насмеялись до отвала! Такое мы ценим высоко.
23 февраля 2023, 11:55
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gorstrodolphe272
23 февраля 2023, 13:18
Посмотрели трейлер и решили сходить на «Папы против мам». Зачетная получилась комедия. Из тех, что сразу в себя увлекают и так просто не отпускают. Думаю, что даже можем как-то пересмотреть. Такого с нами давно не было.
23 февраля 2023, 13:18
0
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Вован Тамбовский
23 февраля 2023, 16:21
Ну вот могут наши снять хорошо, если захотят. Честно сказать, даже не вспомню, когда у нас в кино показывали настолько прикольную жизненную комедию. Да, тут есть пара наигранных моментов, но в целом все получилось отлично. Однозначно рекомендую.
23 февраля 2023, 16:21
0
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Слава Крулатов
24 февраля 2023, 16:06
Реально классная комедия. Соглашусь со всеми, кто ее хвалит. Поначалу казалось, что тут ничего особенного не будет, но сюжет вышел интересный, с кучей неожиданных, смешных и трогательных моментов. Естественно, такое кино заслуживает, чтобы его посмотрели на большом экране.
24 февраля 2023, 16:06
0
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79166031999
24 февраля 2023, 17:37
Оценка
Фильм не о чем 😔 жалко потраченных денег
24 февраля 2023, 17:37
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User
24 февраля 2023, 22:58
Оценка
Отвратительный фильм, скучный, не советую!
24 февраля 2023, 22:58
0
0
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Андрей Лютин
25 февраля 2023, 11:04
Мне понравилось и дочке тоже. Маме тоже скучно не было, это факт - она ну очень сильно переживала за жен, которые решили пойти войной на мужей и тем самым устроили им реальную нервотрепку) Поверьте, вам тоже понравится, в особенности если вы семейные люди.
25 февраля 2023, 11:04
0
0
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Дима Заикин
26 февраля 2023, 22:30
Оценка
Класс
26 февраля 2023, 22:30
0
0
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Роман Пулатов
27 февраля 2023, 00:08
Оценка
Добрый семейный фильм
27 февраля 2023, 00:08
0
0
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Мария Рубанова
3 марта 2023, 17:03
Оценка
Семейный фильм, на один разок глянуть
3 марта 2023, 17:03
0
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Галина Напрасная
4 марта 2023, 08:26
Оценка
Очень хороший филь,пручительный.И плакала и смеялась.,а это большого стоит
4 марта 2023, 08:26
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lyudmila.denisowa2012
7 марта 2023, 18:08
Не знаю как сам фильм, но я даже трейлер не досмотрела.. какое-то занудство 😩
7 марта 2023, 18:08
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