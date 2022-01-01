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Альпинист
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Alpinist

Альпинист, 2008

2008 / Украина
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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О фильме

Макс Павлов – талантливый, уверенный в себе и немного… отчаянный. Его не устраивает обыденная жизнь и спокойная работа. Макс – альпинист-экстремал, в одиночку покоривший вершины Памира и Гималаев. Он успешен в делах и в любви, верен своей девушке Марине. У него есть лучший друг и напарник – Лeха.Взойдя на знаменитую «Стену Смерти», Макс принимает решение и делает предложение Марине. Казалось бы, его жизнь только начинается – любимая работа, любимая женщина, верные друзья. Но однажды в городе случится катастрофа, которая полностью изменит его мир.

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2008
Возраст 16+
Режиссер
Александр Кириенко
В ролях
Андрей Чадов
Андрей Чадов
Агния Дитковските
Агния Дитковските
Григорий Антипенко
Григорий Антипенко
Денис Гранчак
Василий Баша
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Альпинист 1 постер
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