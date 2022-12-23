Dhamaka, 2022

В ролях
Рави Теджа
Anand Chakravarthy
Сачин Кхедекар
Nanda Gopal Chakravarthy
Таникелла Бхарани
Vasudeva Rao
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Тринадха Рао Наккина
Сценарист
Prasanna Kumar Bezawada, Тринадха Рао Наккина, Sai Krishna Biyyapu
Композитор
Бимс Чечиролео
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2022
Премьера в мире
23 декабря 2022
Дата выхода
|23 декабря 2022
|Индия
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|UA
|23 декабря 2022
|ОАЭ
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|18TC
Сборы в мире
$89 339
Производство
People Media Factory, Abhishek Agarwal Arts, B4U Motion Pictures
Другие названия
Dhamaka, Big Dhamaka, Dhamaka - Identici sconosciuti, Doble efecto