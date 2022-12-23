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Постер фильма Dhamaka
7.0
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7.0

Dhamaka

, 2022
Dhamaka
Индия / боевик, комедия, триллер / 18+
Постер фильма Dhamaka
7.0

В ролях

Рави Теджа
Anand Chakravarthy
Срилила
Pranavi Reddy
Джаярам
JP
Рао Рамеш
Ramesh Reddy
Сачин Кхедекар
Nanda Gopal Chakravarthy
Таникелла Бхарани
Vasudeva Rao
Chirag Jani
Atharva
Hyper Adhi
Mohammad Ali
JP's worker
Raghu Babu
Goon
Режиссер Тринадха Рао Наккина
Сценарист Prasanna Kumar Bezawada, Тринадха Рао Наккина, Sai Krishna Biyyapu
Композитор Бимс Чечиролео
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 23 декабря 2022
Дата выхода
23 декабря 2022 Индия UA
23 декабря 2022 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $89 339
Производство People Media Factory, Abhishek Agarwal Arts, B4U Motion Pictures
Другие названия
Dhamaka, Big Dhamaka, Dhamaka - Identici sconosciuti, Doble efecto

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 15 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 декабря 2022

Отзывы о фильме

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