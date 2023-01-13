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Не хороните меня без Ивана Не хороните меня без Ивана
Киноафиша Фильмы Не хороните меня без Ивана Отзывы о фильме «Не хороните меня без Ивана»
Не хороните меня без Ивана Не хороните меня без Ивана 2022 / Россия
6.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Не хороните меня без Ивана»

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Чокуур Гаврильев 13 января 2023, 12:11
Вчера всей семьей сходили на фильм "Не хороните меня без Ивана". Это фильм реально заставляет думать о прекрасном. По-якутски фильм называется "Увидевший красоту". Якут Степан Бересеков, который страдает болезнью впадать в летаргический сон, когда увидит прекрасное, становится героем и другом русского художника Ивана Попова. Иван Попов - реальный человек, который сделал очень многое для сохранения якутской культуры. Все прекрасно в этом мире. Якутская посуда (чорон), девушка в национальной одежде, песня, закат...
Фильм поет гимн духовности и культуре. Фильм открывает душу якутского народа. Фильм пропагандирует любовь к родной земле. Артист Дарюс Гумауска как будто вышел из фотографии самого Ивана Попова. Вся утварь, образы, даже теленок, пришли к нам из начала 20 века.

В фильме нет плохих людей. Это светлый, добрый фильм о любви к ближнему. Обратите внимание, как спасают наши герои "больную" оспой девушку. Даже, казаки, которые чуть заживо не захоронили Бересекова, и "преступники, сидящие в тюрьме, все живые и добрые люди.

Обратите внимание на шаманку, которая помогает Бересекова. Разве проблемы нашего общества не из-за того, что мы отделились от природы, перестали обращать внимание на красоту.
13 января 2023, 12:11 Ответить
Елена Сууронен 22 февраля 2023, 12:59
Оценка
Каждый фильм находит своего зрителя, я - тот самый благодарный зритель. Фильм очень душевный, светлый, и очень интересен обзором культуры и традиций Якутии. К тому же фильм шел с титрами, и язык дополнял образы. Спасибо создателям и актёрам!
22 февраля 2023, 12:59 Ответить
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