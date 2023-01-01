Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Архитектор: История Алексея Германа и его фильмов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гнев Гнев
Киноафиша Фильмы Гнев Гнев, 2021: актеры и роли
The Anger Гнев 2021 / Германия / Ливан / Россия
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Гнев, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мария Сурае Marie Surae
В ролях
Манал Исса Манал Исса Manal Issa Джулия Кассар Julia Kassar Мохаммед Акил Mohamad Akil Пьер Шамассян Pierre Chamassian Орельен Шоссаж Aurélien Chaussade
Тёща
Тёща
2023, Россия, комедия
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Немая ярость
Немая ярость
2023, США, боевик
Хоккейные папы
Хоккейные папы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дворец
Дворец
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
Большое маленькое приключение
Большое маленькое приключение
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Наполеон
Наполеон
2023, США, боевик, биография, драма
Проклятие дудочника
Проклятие дудочника
2023, США, ужасы
Королевство зверей
Королевство зверей
2023, Франция, приключения, драма, фантастика
Паранормальные явления. Другое измерение
Паранормальные явления. Другое измерение
2023, Тайвань, ужасы, детектив, триллер
Related video
Работа мечты: вот на что Федор Двинятин променял съемки в «Что? Где? Когда?»
Сложно не влюбиться: вот как выглядел Иван Краско в молодости
Эта школьная учительница выглядела глубокой старушкой: стилисты сотворили чудо
Эти унизительные имена исчезли в России благодаря Петру I: им на замену придумали отчества
В фильме «Весна на Заречной улице» обвели вокруг пальца весь СССР: присмотритесь к этому кадру
Этот любимый многими россиянами фильм снял Янковский: постоянно крутят на Новый год
Этот фильм с Абдуловым даже лучше сериала «Слово пацана»: мало кто видел, а зря
После ухода Добронравова не нуждается: вот какую пенсию получает Пахмутова
Это легендарное стихотворение Бродского помогает определять курильщиков: вот что зашифровано в его строках
До слез: вот что произошло с Медведевой в день, когда Милохин сбежал
Банщикова из «Ищейки» раскрыла горькую правду о муже, которого она увела из другой семьи
Сможете ли вы справить традиционное Рождество? Вот как его отмечали наши предки
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше