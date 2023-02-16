Наша рецензия

Наступила усталость от американских самоповторяющихся хорроров. Работать по стандартным схемам удобно, дешево, а свой спрос всегда найдется. Поэтому пытливый зритель (а сначала – кинопрокатчик) начинает логичным образом смотреть в сторону других стран. Где еще, примерно как в Якутии, сохранилась какая-то национальная уникальность, которая проникнет в фильм, даже если его снимали с прицелом на международный прокат. Именно для таких ищущих мы первым делом сообщаем: не смотрите на банальное,…