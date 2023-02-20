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Сара вместе с семьей переезжает в небольшой испанский городок. Но местные жители оказываются не рады новичкам, и единственная, с кем девочка-подросток находит общий язык, – бунтарка Ребе, которая открывается по полной. Вместе с новой подругой Сара отправляется на свою первую вечеринку в клубе, которую она никогда не забудет: после танцев по дороге домой героини встречают маленькую девочку, одетую к первому причастию и держащую куклу в руках. Но это не просто безобидный ребенок, а злой…