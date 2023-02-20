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Заклятье. Первое пробуждение Заклятье. Первое пробуждение
Киноафиша Фильмы Заклятье. Первое пробуждение Отзывы о фильме «Заклятье. Первое пробуждение»
La niña de la comunión Заклятье. Первое пробуждение 2022 / Испания
6.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Заклятье. Первое пробуждение»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Сара вместе с семьей переезжает в небольшой испанский городок. Но местные жители оказываются не рады новичкам, и единственная, с кем девочка-подросток находит общий язык, – бунтарка Ребе, которая открывается по полной. Вместе с новой подругой Сара отправляется на свою первую вечеринку в клубе, которую она никогда не забудет: после танцев по дороге домой героини встречают маленькую девочку, одетую к первому причастию и держащую куклу в руках. Но это не просто безобидный ребенок, а злой…

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Валерий Кутырёв 20 февраля 2023, 01:52
Оценка
Я, как любитель фильмов ужасов скажу так, фильм вообще не понравился, есть опсурдные моменты которые в голове вообще не кладываються, самое что интересное это начало предыстория фильма, на этом ВСЁ
20 февраля 2023, 01:52 Ответить
Георгий Соснин 23 февраля 2023, 01:28
Оценка
Фильм не очки, пару моментов страшных есть, концовка вообще беспонтовая. Не советую даже идти на него, просто потратите время.Надеелся до последнего, что концовка спасёт, но нет.
23 февраля 2023, 01:28 Ответить
alexandrova1986 24 февраля 2023, 14:44
Оценка
Полное гэ, ни сюжета, ни эффектов
24 февраля 2023, 14:44 Ответить
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