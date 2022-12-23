Naalam Mura, 2022

В ролях
Александр Прасант
Raneesh
Surabhi Santhosh
Dream Girl
Shiny T. Rajan
Jayesh Mother
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Дипу Антиккад
Сценарист
Сурадж В. Дев, Шибу Антикад, Судхиш Пиллай, Кишор Вариет
Композитор
Кайлас Менон, Гопи Сундар
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
23 декабря 2022
Дата выхода
|23 декабря 2022
|Индия
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|UA
|23 декабря 2022
|ОАЭ
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|18TC
Сборы в мире
$10 423
Производство
Celebrands, Lakshminath Creations
Другие названия
Naalam Mura, 4 am Mura, 4am Mura, Nalam Mura