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Постер фильма Naalam Mura
7.5
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7.5

Naalam Mura

, 2022
Naalam Mura
Индия / триллер / 18+
Постер фильма Naalam Mura
7.5

В ролях

Биджу Менон
Jayaraj
Аленсир Лей Лопес
Subair
Гуру Сомасундарам
Jayesh
Шилу Абрахам
Suma
Александр Прасант
Raneesh
Дивья Пиллаи
Mini
Santhi Mayadevi
SP Reena
Surabhi Santhosh
Dream Girl
Shiny T. Rajan
Jayesh Mother
Rajesh Sharma
Surendran
Режиссер Дипу Антиккад
Сценарист Сурадж В. Дев, Шибу Антикад, Судхиш Пиллай, Кишор Вариет
Композитор Кайлас Менон, Гопи Сундар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 23 декабря 2022
Дата выхода
23 декабря 2022 Индия UA
23 декабря 2022 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $10 423
Производство Celebrands, Lakshminath Creations
Другие названия
Naalam Mura, 4 am Mura, 4am Mura, Nalam Mura

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Обновлено 29 апреля 2025

Отзывы о фильме

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