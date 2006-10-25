Сон в зимнюю ночь, 2004

Сербия, зима 2004 года. Лазарь возвращается домой после долгих десяти лет отсутствия. Он стал совсем другим человеком: снова обретя свободу, он решил сбросить с себя тяжелый груз прошлого и начать новую жизнь в стране, которая казалось бы тоже стремится к лучшему будущему. В его прежней квартире теперь живет Ясна, одинокая мать, воспитывающая двенадцатилетнюю дочь Йовану, больную аутизмом. Она оказывается беженкой из Боснии, незаконно проживающей в квартире Лазаря уже какое-то время. Ясна, чей муж так и не принял их больную дочь и ушел из семьи, тоже хочет забыть свое нелегкое прошлое. Лазарю становится жалко мать и дочь, которым некуда идти, и он разрешает им остаться. Постепенно между тремя людьми, изолированными от общества, зарождается особое чувство родства...

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