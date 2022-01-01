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Сон в зимнюю ночь
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San zimske noci

Сон в зимнюю ночь, 2004

2004 / Сербия
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
Сербия, зима 2004 года. Лазарь возвращается домой после долгих десяти лет отсутствия. Он стал совсем другим человеком: снова обретя свободу, он решил сбросить с себя тяжелый груз прошлого и начать новую жизнь в стране, которая казалось бы тоже стремится к лучшему будущему. В его прежней квартире теперь живет Ясна, одинокая мать, воспитывающая двенадцатилетнюю дочь Йовану, больную аутизмом. Она оказывается беженкой из Боснии, незаконно проживающей в квартире Лазаря уже какое-то время. Ясна, чей муж так и не принял их больную дочь и ушел из семьи, тоже хочет забыть свое нелегкое прошлое. Лазарю становится жалко мать и дочь, которым некуда идти, и он разрешает им остаться. Постепенно между тремя людьми, изолированными от общества, зарождается особое чувство родства...
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2004
Режиссер
Горан Паскалевич
В ролях
Лазар Ристовски
Ясна Залица
Йована Митич
Слободан Нинкович
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сон в зимнюю ночь 1 постер
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