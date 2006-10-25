Сон в зимнюю ночь, 2004

Сербия, зима 2004 года. Лазарь возвращается домой после долгих десяти лет отсутствия. Он стал совсем другим человеком: снова обретя свободу, он решил сбросить с себя тяжелый груз прошлого и начать новую жизнь в стране, которая казалось бы тоже стремится к лучшему будущему. В его прежней квартире теперь живет Ясна, одинокая мать, воспитывающая двенадцатилетнюю дочь Йовану, больную аутизмом. Она оказывается беженкой из Боснии, незаконно проживающей в квартире Лазаря уже какое-то время. Ясна, чей муж так и не принял их больную дочь и ушел из семьи, тоже хочет забыть свое нелегкое прошлое. Лазарю становится жалко мать и дочь, которым некуда идти, и он разрешает им остаться. Постепенно между тремя людьми, изолированными от общества, зарождается особое чувство родства...
ПроизводствоNova Film, Zepter International, Zillion Film
Другие названия
San zimske noci, Midwinter Night's Dream, Sueño de una noche de invierno, En midtvinternatts drøm, En midvinternats drøm, Sen nocy zimowej, Songe d'une nuit d'hiver, Sydäntalven painajainen, Téli álom, Όνειρο χειμωνιάτικης νύχτας, Сон в зимнюю ночь
Рейтинг фильма
6.8
Оцените10 голосов
6.8IMDb
Обновлено 12 декабря 2023
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