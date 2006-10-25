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Постер фильма Сон в зимнюю ночь
6.8
Киноафиша Фильмы Сон в зимнюю ночь
6.8

Сон в зимнюю ночь

, 2004
San zimske noci
Сербия / драма / 18+
Постер фильма Сон в зимнюю ночь
6.8

О фильме

Сербия, зима 2004 года. Лазарь возвращается домой после долгих десяти лет отсутствия. Он стал совсем другим человеком: снова обретя свободу, он решил сбросить с себя тяжелый груз прошлого и начать новую жизнь в стране, которая казалось бы тоже стремится к лучшему будущему. В его прежней квартире теперь живет Ясна, одинокая мать, воспитывающая двенадцатилетнюю дочь Йовану, больную аутизмом. Она оказывается беженкой из Боснии, незаконно проживающей в квартире Лазаря уже какое-то время. Ясна, чей муж так и не принял их больную дочь и ушел из семьи, тоже хочет забыть свое нелегкое прошлое. Лазарю становится жалко мать и дочь, которым некуда идти, и он разрешает им остаться. Постепенно между тремя людьми, изолированными от общества, зарождается особое чувство родства...

В ролях

Лазар Ристовски
Lazar
Йована Митич
Jovana
Слободан Нинкович
Cvikeras
Ясна Залица
Marija
Ненад Ездич
Kockasti
Даника Ристовски
Direktorka
Lav Gersman
Iscelitelj
Душан Яничиевич
Teca
Федя Стоянович
Komsija
Vlasta Velisavljevic
Pecaros
Режиссер Горан Паскалевич
Сценарист Филип Дэвид, Горан Паскалевич
Композитор Зоран Симьянович
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Сербия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 25 октября 2006
Дата выхода
25 октября 2006 Франция
Производство Nova Film, Zepter International, Zillion Film
Другие названия
San zimske noci, Midwinter Night's Dream, Sueño de una noche de invierno, En midtvinternatts drøm, En midvinternats drøm, Sen nocy zimowej, Songe d'une nuit d'hiver, Sydäntalven painajainen, Téli álom, Όνειρο χειμωνιάτικης νύχτας, Сон в зимнюю ночь

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 12 декабря 2023

Отзывы о фильме

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