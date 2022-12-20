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Аэропорт со служебного входа
Отзывы о фильме «Аэропорт со служебного входа»
Aeroport so sluzhebnogo vkhoda
Аэропорт со служебного входа
1987 / СССР
7.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Сергей Мартиросян
20 декабря 2022, 11:31
Оценка
Супер фильм!
Смотреть всем любителям авиации обязательно!
20 декабря 2022, 11:31
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