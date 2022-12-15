Адам болчу, 2022

Жакшылык и Денгеч – братья-хулиганы. Денгеч – немного умственно отсталый и добрый. Жакшылык всю жизнь ведет криминальный образ жизни, вечно попадает в передряги и неловкие ситуации.

Однажды по телевизору Жакшылык узнает о кастинге в телешоу «Адам болчу», целью которого является наставление таких людей, как Жакшылык, на верный путь, научить их зарабатывать честным путем и делать добро, с большим денежным призом для победителя.