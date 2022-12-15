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Постер фильма Адам болчу
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Адам болчу

, 2022
Адам болчу
Кыргызстан / комедия / 18+
Постер фильма Адам болчу

О фильме

Жакшылык и Денгеч – братья-хулиганы. Денгеч – немного умственно отсталый и добрый. Жакшылык всю жизнь ведет криминальный образ жизни, вечно попадает в передряги и неловкие ситуации.

Однажды по телевизору Жакшылык узнает о кастинге в телешоу «Адам болчу», целью которого является наставление таких людей, как Жакшылык, на верный путь, научить их зарабатывать честным путем и делать добро, с большим денежным призом для победителя.

В ролях

Эркин Парпиев
Эмил Токтошев
Таазима Умотаалы
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 15 декабря 2022
Дата выхода
15 декабря 2022 Кыргызстан 16+

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 14 декабря 2022

Отзывы о фильме

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