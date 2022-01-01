Странное Рождество, 2006

Вот уже несколько лет в Столице нет снега на Рождество, и успели вырасти дети, которые спрашивают: «Почему рождественский снег падает только в кино?» Но в этом году все должно быть иначе. Вдова алкогольного магната Ольга Самойлова публично пообещала: если снег не выпадет вновь, она засыплет Город искусственным на собственные средства. Ольга Николаевна поставила целью своей жизни осуществлять чужие заветные мечты и организовала «Фонд счастья» памяти своего мужа-миллионера.

Увы, трое ее приемных детей — депутат Георгий, прокурор Петр и светская львица Лилия — не собираются транжирить «свои деньги» на прихоти своей мачехи. Они отправляют ее подальше с глаз, а сами начинают поиски ценных бумаг. Причем каждый из наследников уверен, что именно он обладает точными сведениями о заветном тайнике. Мол, он самый любимый ребенок и только ему мама сказала правду. И тут начинаются приключения наших героев. Пока Ольга Николаевна безмятежно празднует Рождество в «Тихой обители», Петр разбирает старый дымоход на даче, Лиля вспарывает чучело мамонта в зоологическом музее, Георгий вскапывает клумбу в оранжерее президента...