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Странное Рождество Странное Рождество
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Странное Рождество, 2006

2006 / Украина
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О фильме

Вот уже несколько лет в Столице нет снега на Рождество, и успели вырасти дети, которые спрашивают: «Почему рождественский снег падает только в кино?» Но в этом году все должно быть иначе. Вдова алкогольного магната Ольга Самойлова публично пообещала: если снег не выпадет вновь, она засыплет Город искусственным на собственные средства. Ольга Николаевна поставила целью своей жизни осуществлять чужие заветные мечты и организовала «Фонд счастья» памяти своего мужа-миллионера.

Увы, трое ее приемных детей — депутат Георгий, прокурор Петр и светская львица Лилия — не собираются транжирить «свои деньги» на прихоти своей мачехи. Они отправляют ее подальше с глаз, а сами начинают поиски ценных бумаг. Причем каждый из наследников уверен, что именно он обладает точными сведениями о заветном тайнике. Мол, он самый любимый ребенок и только ему мама сказала правду. И тут начинаются приключения наших героев. Пока Ольга Николаевна безмятежно празднует Рождество в «Тихой обители», Петр разбирает старый дымоход на даче, Лиля вспарывает чучело мамонта в зоологическом музее, Георгий вскапывает клумбу в оранжерее президента...

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Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 2006
Возраст 16+
Режиссер
Максим Паперник
В ролях
Барбара Брыльска
Барбара Брыльска
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Владимир Горянский
Игорь Письменный
Богдан Ступка
Богдан Ступка
Все актеры и съемочная группа
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Кадры из фильма Все кадры
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