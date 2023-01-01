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В город приехал Санта-Клаус! В город приехал Санта-Клаус!
Киноафиша Фильмы В город приехал Санта-Клаус! В город приехал Санта-Клаус!, 1970: актеры и роли
Santa Claus Is Comin' to Town В город приехал Санта-Клаус! 1970 / Япония / США
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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В город приехал Санта-Клаус!, 1970: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джулз Басс Jules Bass Артур Ранкин мл
В ролях
Фред Астер Фред Астер Fred Astaire Микки Руни Кинен Уинн Пол Фрис Джоан Гарднер Joan Gardner
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