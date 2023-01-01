Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Брат 3" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новый год отменяется! Новый год отменяется!
Киноафиша Фильмы Новый год отменяется! Новый год отменяется!, 2004: актеры и роли
Новый год отменяется! 2004 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Новый год отменяется!, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вадим Шмелев Вадим Шмелев
В ролях
Павел Майков Павел Майков Pavel Maykov Татьяна Арнтгольц Татьяна Арнтгольц Дарья Белоусова Дарья Белоусова Артем Мазунов Александр Числов Александр Числов Виталий Альшанский Vitaliy Alshanskiy
Легенда о самбо
Легенда о самбо
2023, Россия, драма, приключения, биография, спорт
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Папаша в бегах
Папаша в бегах
2023, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Супермозг
Супермозг
2023, ЮАР, боевик, приключения, анимация
Астрал. Сомния
Астрал. Сомния
2022, США, ужасы
Моя ужасная сестра 2
Моя ужасная сестра 2
2023, Россия, комедия
Related video
Брыльска отказалась целовать Яковлева на съемках «Иронии судьбы»: дело в изъяне актера
Люди от ленты в восторге: странно, что об этом фильме Рязанов не любил вспоминать
«Худший фильм всех времен и народов»: премьера этой советской ленты обернулась скандалом
Научный факт: только в эти даты женщины рожают будущих миллиардеров
Есть реальный прототип: мало кто догадывался, с кого Милляр срисовал свою Бабу-Ягу
Жизнь изменится к лучшему: полнолуние в конце ноября будет на руку 5 знакам зодиака
После допинг-скандала поставили крест: Валиевой позволили достойно завершить карьеру
Ученые раскрыли, у кого чаще рождаются вундеркинды: дело в группе крови их матерей
Будет делать паспорт: Муцениеце заговорила об отъезде из России
Все из-за ангела-хранителя: Фрейндлих чудом не стала «звездой» программы «Следствие вели…»
В СССР этот тест на IQ решали за минуту даже дети: сколько верных ответов наберете вы
Эти вещи не понравятся Дракону: что запрещено надевать на празднование Нового года
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше