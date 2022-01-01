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Сокровище: Страшно новогодняя сказка Сокровище: Страшно новогодняя сказка
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Сокровище: Страшно новогодняя сказка, 2007

2007 / Россия
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О фильме

Тихая и скромная девушка Лена в канун Нового года прочитала на улице объявление: «Требуется бесстрашный и чистый сердцем человек на работу сменной продавщицей. Опыт работы не обязателен. Вознаграждение практически гарантировано». Лена подумала, да и отправилась на окраину Москвы, где рядом с огромным пустырем приютился маленький магазинчик с круглосуточным режимом работы. 

Владелец торговой точки согласился взять Лену, если она выдержит испытательный срок — одну новогоднюю ночь. Так девушка оказалась в магазинчике, не зная, что когда-то на месте нынешнего пустыря находилось кладбище, и у местной нечистой силы свои планы на эту территорию, где в скором времени должно развернуться домостроительство...

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Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2007
Возраст 12+
Режиссер
Наталия Беляускене
В ролях
Константин Крюков
Константин Крюков
Томас Моцкус
Томас Моцкус
Владимир Панков
Ольга Волкова
Ольга Волкова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сокровище: Страшно новогодняя сказка 1 постер
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