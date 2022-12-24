Йонас Кауфман: Рождество, 2022

Лучший тенор современности Йонас Кауфманн желает нам светлого Рождества с великолепной программой рождественских песен. «Когда я думаю о Рождестве, в памяти сразу же всплывает многое. Рождество — это праздник размышлений, воспоминаний. Это праздник радости и огней. И эти песни воскрешают в моей памяти счастливые воспоминания о радостях Рождества — от вознесения благодарностей до шумного празднования с друзьями и родственниками», — Йонас Кауфман. В этой уникальной программе популярных песен и гимнов Йонас Кауфман делится с нами своими воспоминаниями о счастливом времени Рождества, самого яркого праздника в году. Концерт снят в часовне «Тихая ночь» в Оберндорфе, небольшом городе близ Зальцбурга, где 24 декабря 1818 года рождественский гимн «Тихая ночь» Йозефа Мора и Франца Ксавьера Грубера был исполнен впервые. Дополняют концерт праздничные съемки с рождественского рынка в Зальцбурге. В программе — всемирно известные рождественские гимны, такие как «Adeste fidelis» и «Тихая ночь», американские праздничные хиты «Let It Snow», «Winter Wonderland» и «White Christmas», а также традиционные немецкие рождественские песни, такие как «Ihr Kinderlein kommet» и «Kling, Glöckchen».