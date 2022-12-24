Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Таинственное убийство" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Йонас Кауфман: Рождество Йонас Кауфман: Рождество
Киноафиша Фильмы Йонас Кауфман: Рождество
Jonas Kaufmann – It's Christmas

Йонас Кауфман: Рождество, 2022

2022 / Германия
Оценить фильм можно будет после премьеры Билеты от 650 ₽
Билеты от 650 ₽
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
О фильме

Лучший тенор современности Йонас Кауфманн желает нам светлого Рождества с великолепной программой рождественских песен. «Когда я думаю о Рождестве, в памяти сразу же всплывает многое. Рождество — это праздник размышлений, воспоминаний. Это праздник радости и огней. И эти песни воскрешают в моей памяти счастливые воспоминания о радостях Рождества — от вознесения благодарностей до шумного празднования с друзьями и родственниками», — Йонас Кауфман. В этой уникальной программе популярных песен и гимнов Йонас Кауфман делится с нами своими воспоминаниями о счастливом времени Рождества, самого яркого праздника в году. Концерт снят в часовне «Тихая ночь» в Оберндорфе, небольшом городе близ Зальцбурга, где 24 декабря 1818 года рождественский гимн «Тихая ночь» Йозефа Мора и Франца Ксавьера Грубера был исполнен впервые. Дополняют концерт праздничные съемки с рождественского рынка в Зальцбурге. В программе — всемирно известные рождественские гимны, такие как «Adeste fidelis» и «Тихая ночь», американские праздничные хиты «Let It Snow», «Winter Wonderland» и «White Christmas», а также традиционные немецкие рождественские песни, такие как «Ihr Kinderlein kommet» и «Kling, Glöckchen».

Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2022
Возраст 6+
В ролях
Йонас Кауфман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Йонас Кауфман: Рождество 1 постер
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
15:00 от 650 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры

«Йонас Кауфман: Рождество» в кинотеатрах

сб 24 сб 31
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Йонас Кауфман: Рождество»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь Смоленская
2D, SUB
15:00 от 650 ₽
Полное расписание и билеты
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Елки 9
Елки 9
2022, Россия, комедия
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Щелкунчик и волшебная флейта
Щелкунчик и волшебная флейта
2022, Россия, детский
Тайный Санта
Тайный Санта
2022, Россия, мелодрама, комедия
Тень. Взять Гордея
Тень. Взять Гордея
2022, Россия, детектив, триллер
Треугольник печали
Треугольник печали
2022, Швеция / США / Франция, драма
Приключения Тедди
Приключения Тедди
2022, Норвегия, семейный
Призраки прошлого
Призраки прошлого
2022, США, ужасы
Ламборгини: Человек-легенда
Ламборгини: Человек-легенда
2022, Италия, драма, биография
Заклятье: 13-й этаж
Заклятье: 13-й этаж
2022, Индонезия, драма, ужасы, детектив
На ощупь
На ощупь
2022, Россия, драма, триллер
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши